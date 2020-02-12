В Пензе объявлен конкурс на разработку документации для строительства нового крытого катка Спорт

Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило открытый конкурс на разработку проектной документации для возведения нового крытого катка с искусственным льдом на улице 65-летия Победы в 8-м микрорайоне Арбеково.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,7 млн. рублей. Документацию требуется разработать до 15 декабря 2020 года.

Согласно заданию на проектирование, под строительство отведен земельный участок площадью около 12,5 тыс. кв. метров.

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На первом этаже будет оборудована арена с ледовой площадкой размером 30 на 60 метров с бортами и трибунами на 350 посадочных мест. Кроме того, планируется обустроить раздевалки, тренерские, пункты заточки и проката коньков, а также другие помещения.

На втором этаже будут находиться, в частности, тренажерный зал, помещение для общефизической подготовки, зал для хореографии и буфет.

На третьем этаже намечено разместить серверную, инвентарную и различные кабинеты.

Построить спортсооружение планируется в 2021 году.