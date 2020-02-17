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Пензенский «Дизель» одержал победу в предпоследнем матче регулярного чемпионата ВХЛ

09:20 | 17.02.2020 | Спорт

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Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над китайским клубом «КРС-БСУ» в предпоследнем матче регулярного чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

Пензенский «Дизель» одержал победу в предпоследнем матче регулярного чемпионата ВХЛ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом периоде пензенцы забросили две шайбы в ворота соперника, который имел статус хозяев льда в связи с переносом игры из Китая из-за распространения коронавируса. Отличились Павел Володин и Алексей Князев — 0:2.

Во втором отрезке встречи «Дизель» укрепил преимущество. Гол на свой счет записал Данил Макаров — 0:3.

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Победную точку в матче поставил Павел Медведев — 0:4.

«Хороший хоккей был. Соперник играл очень активно, и мы знали это. У них североамериканский стиль, готовились к этой игре. Ребята молодцы, справились с этим и навязали свой хоккей — не менее активный. В каких-то моментах даже превосходили соперника в скоростях, здорово накрывали в их же зоне», — прокомментировал главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Он добавил, что его подопечные готовятся к завершающему матчу регулярного чемпионата и плей-офф.

«Настроение хорошее, команда в боевом духе», — цитирует Алексея Ваулина пресс-служба клуба.

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