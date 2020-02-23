Иван Белозерцев занял третье место в автогонках на кубок ПФО Спорт

Тольятти, 23 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял третье место в автогонках на кубок Приволжского федерального округа в Тольятти, в которых принимали участие главы регионов и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Фото: Pfo.gov.ru

Для соревнований им были предоставлены специально подготовленные гоночные версии автомобилей «Lada Vesta Sport».

Читайте также

Пензенский губернатор на «АвтоВАЗе» записал видео о «прекрасной машине»

Состязания прошли по маршруту легендарной «Гонки чемпионов» на ледовой трассе испытательного полигона «АвтоВАЗа» в субботу, 22 февраля — на следующий день после того, как состоялось заседание совета округа по вопросам развития массового и детско-юношеского спорта.

Трасса представляет собой профилированную по высоте с множеством сложных поворотов замкнутую кривую. Ее общая длина — 2,5 км.

В заездах участвовало по два автомобиля. Каждый стартовал по своей ледяной дорожке — они расходятся после первого поворота, пересекаются через виадук, а затем вновь сходятся. Таким образом, за два круга гонщики успевали проехать по обеим дорожкам.

Большую часть заезда автомобили едут рядом, но разделены снежными брустверами.

Фото: Pfo.gov.ru

Первое место в гонках занял президент Татарстана Рустам Минниханов, который является мастером спорта международного класса по автоспорту. «Серебро» — у полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, сообщается на сайте полпреда.