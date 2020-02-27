EN
16:58:25 Четверг, 27 февраля
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский «Дизель» повел в серии с тюменским «Рубином»

09:00 | 27.02.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над тюменским «Рубином» в третьем матче первого раунда плей-офф, который команда провела на домашнем льду, и повел в серии.

Пензенский «Дизель» повел в серии с тюменским «Рубином». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет в первом периоде открыли гости. Отличился Вадим Кравченко. Во втором игровом отрезке результат сравнял Давид Думбадзе. В овертайме удачливее оказались хозяева льда — победную шайбу забросил Владислав Барулин.

Итог встречи — 2:1. Счет в серии также стал 2:1 в пользу «Дизеля».

«Никто не хотел уступать, играли кость в кость, проявляли характер», — прокомментировал состоявшуюся встречу главный тренер пензенского клуба Алексей Ваулин.

Он поблагодарил свои подопечных и сказал, что теперь предстоит важная подготовка к очередной игре.

«Еще ничего не решено, продолжение следует», — цитирует Алексея Ваулина пресс-служба «Дизеля».

Новости партнеров
Читайте также
Жителя Пензы будут судить за смерть знакомого На заводе «Белинсксельмаш» в рамках нацпроекта удалось достичь снижения трудоемкости
Жительница Пензы перечислила неизвестным 230 тыс. рублей Нацпроект помог оптимизировать процессы на производственной площадке «ЦеСИС НИКИРЭТ»
Городские думы Пензы и Ижевска заключили соглашение о сотрудничестве В Наровчате выясняют причины пожара, унесшего жизнь пенсионера
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама