Пензенский «Дизель» повел в серии с тюменским «Рубином» Спорт

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над тюменским «Рубином» в третьем матче первого раунда плей-офф, который команда провела на домашнем льду, и повел в серии.

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Счет в первом периоде открыли гости. Отличился Вадим Кравченко. Во втором игровом отрезке результат сравнял Давид Думбадзе. В овертайме удачливее оказались хозяева льда — победную шайбу забросил Владислав Барулин.

Итог встречи — 2:1. Счет в серии также стал 2:1 в пользу «Дизеля».

«Никто не хотел уступать, играли кость в кость, проявляли характер», — прокомментировал состоявшуюся встречу главный тренер пензенского клуба Алексей Ваулин.

Он поблагодарил свои подопечных и сказал, что теперь предстоит важная подготовка к очередной игре.

«Еще ничего не решено, продолжение следует», — цитирует Алексея Ваулина пресс-служба «Дизеля».