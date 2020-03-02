После поражения «Дизеля» в Тюмени счет в серии стал 3:2 в пользу «Рубина» Спорт

Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. «Рубин» в Тюмени одержал победу над пензенским «Дизелем» в пятом матче 1/8 финала «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов, доведя счет в серии до 3:2.

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Шайбы в ворота пензенской команды забросили Егор Бабенко и Михаил Железнов. Результаты игры — 2:0 в пользу хозяев льда.

«Команда сражается, команда бьется. Единственный момент — надо забрасывать. Без голов тяжело. На домашнем льду ноль, здесь — аналогично. Соперник дважды забросил, победил. Реализуй мы свои моменты, может быть, удача была бы на нашей стороне», — отметил главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Он добавил, что дома клуб намерен взять реванш.

Как сообщается на сайте ВХЛ, следующий матч «Дизель» проведет в Пензе в предстоящую среду, 4 марта.