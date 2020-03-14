Пензенские гимнасты завоевали 19 медалей на первенстве ПФО
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Пенза, 14 марта 2020. PenzaNews. Представители Пензенской области завоевали 19 медалей различного достоинства на первенстве Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
По программе мастеров спорта Валентин Бесхмельницын выиграл в многоборье «серебро», Владислав Лукьянов — «бронзу».
В вольных упражнениях Валентин Бесхмельницын стал первым, Иван Шкуров — вторым.
На коне «золото» завоевал Джабраил Селимов, «серебро» — Владислав Лукьянов.
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На кольцах Валентин Бесхмельницын показал лучший результат, Владислав Лукьянов оказался третьим.
В опорном прыжке «бронза» на счету Ивана Шкурова.
На брусьях отличились Валентин Бесхмельницын и Владислав Лукьянов, которые заняли второе и третье места соответственно.
На перекладине Валентин Бесхмельницын стал серебряным призером.
По программе первого спортивного разряда Максим Шилкин выиграл соревнования в многоборье. Он также завоевал «золото» в вольных упражнениях, на кольцах, на перекладине и стал вторым в опорном прыжке. Даниил Кондаков выиграл бронзовую медаль по итогам выступления на перекладине.
По программе кандидатов в мастера спорта Артем Царев занял третье место в опорном прыжке.