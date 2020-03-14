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Пензенские гимнасты завоевали 19 медалей на первенстве ПФО

11:04 | 14.03.2020 | Спорт

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Пенза, 14 марта 2020. PenzaNews. Представители Пензенской области завоевали 19 медалей различного достоинства на первенстве Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике.

Пензенские гимнасты завоевали 19 медалей на первенстве ПФО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По программе мастеров спорта Валентин Бесхмельницын выиграл в многоборье «серебро», Владислав Лукьянов — «бронзу».

В вольных упражнениях Валентин Бесхмельницын стал первым, Иван Шкуров — вторым.

На коне «золото» завоевал Джабраил Селимов, «серебро» — Владислав Лукьянов.

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На кольцах Валентин Бесхмельницын показал лучший результат, Владислав Лукьянов оказался третьим.

В опорном прыжке «бронза» на счету Ивана Шкурова.

На брусьях отличились Валентин Бесхмельницын и Владислав Лукьянов, которые заняли второе и третье места соответственно.

На перекладине Валентин Бесхмельницын стал серебряным призером.

По программе первого спортивного разряда Максим Шилкин выиграл соревнования в многоборье. Он также завоевал «золото» в вольных упражнениях, на кольцах, на перекладине и стал вторым в опорном прыжке. Даниил Кондаков выиграл бронзовую медаль по итогам выступления на перекладине.

По программе кандидатов в мастера спорта Артем Царев занял третье место в опорном прыжке.

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