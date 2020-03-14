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Пензенские гимнасты завоевали «золото» чемпионата ПФО в командных соревнованиях

10:15 | 14.03.2020 | Спорт

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Пенза, 14 марта 2020. PenzaNews. Сборная Пензенской области, в составе которой выступали Алексей Лунев, Сергей Гоглов, Олег Ступкин, Артем Козлов, Федор Шмаков, Ильдар Юскаев, завоевала «золото» чемпионата Приволжского федерального округа в командных соревнованиях.

Пензенские гимнасты завоевали «золото» чемпионата ПФО в командных соревнованиях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Серебро» выиграли представители Самарской области, «бронзу» — гимнасты из Мордовии.

Кроме того, спортсмены из Пензенской области отличились в отдельных видах.

Ильдар Юскаев одержал победу на коне. Также он стал вторым на кольцах, на которых не было равных Григорию Климентьеву, «бронза» — у Олега Ступкина.

Иван Елькин первенствовал в опорном прыжке и завоевал «бронзу» в вольных упражнениях, «серебро» — у Алексея Лунева.

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