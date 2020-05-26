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Первый матч ЧР по регби с участием клуба «Локомотив-Пенза» назначен на 19 июня

11:20 | 26.05.2020 | Спорт

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Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Первый матч чемпионата России по регби сезона 2020 с участием клуба «Локомотив-Пенза» назначен на 19 июня. Эта дата указана в календаре турнира, который утвердила Федерации регби России (ФРР).

Первый матч ЧР по регби с участием клуба «Локомотив-Пенза» назначен на 19 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя тот факт, что начало чемпионата перенесено с 13 июня на более позднюю дату, председатель правления ФРР Станислав Дружинин пояснил, что в сложившейся ситуации клубам нужно время, чтобы подготовиться к первым матчам.

«Какие-то команды уже приступили к совместному тренировочному процессу, какие-то начнут работать в ближайшие дни. При этом будут соблюдены все необходимые рекомендации Роспотребнадзора. В связи с этим игроки, тренеры и административные штабы всех клубов в обязательном порядке пройдут процедуру сдачи теста на COVID-19», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, регулярный чемпионат пройдет в один круг с 19 июня по 28 августа, при этом каждая команда проведет по девять матчей.

Борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых, занявшие первое и второе места, получат прямые путевки в полуфинал. Команды, занявшие места с третьего по шестое, по итогам двух матчей — дома и на выезде — определят еще двух участников полуфинала.

Полуфиналы и финалы пройдут до двух побед. Они состоятся в 2021 году.

Команды, занявшие места с седьмого по десятое, проведут утешительный турнир, даты которого будут определены позднее.

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