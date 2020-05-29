В Каменке в основание здания ФОКа заложена капсула с письмом потомкам Спорт

Каменка, 29 мая 2020. PenzaNews. Капсула с письмом потомкам заложена в основание здания физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство которого начато в городе Каменке Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Данный спортивный объект создавался с тем, чтобы новые поколения могли заниматься физкультурой и спортом в достойных условиях», — отмечается в тексте послания будущим поколениям жителей Каменки.

В нем выражается надежда на то, что традиции по развитию спорта в Пензенской области будут продолжены.

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«Будьте сильными и успешными! Через годы и расстояния пусть хранит вас наша забота. Благополучия вам и любви на долгие времена!» — добавляется в тексте.

Как сообщает пресс-служба облправительства, новый ФОК станет тренировочной базой для футбольного клуба «Дорожник».

Согласно данным портала госзакупок, 17 апреля 2020 года муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Дорожник» города Каменки Пензенской области в лице директора Сергея Шейкина заключило с ООО «Тандем» в лице руководителя Александра Орешина контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Гражданской.

Его цена составила около 90 млн. рублей.

Срок выполнения работ — по 10 марта 2021 года.