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В Пензе планируется построить крытый отапливаемый футбольный манеж

18:20 | 29.05.2020 | Спорт

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Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Крытый отапливаемый футбольный манеж планируется построить на стадионе «Локомотив» в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

В Пензе планируется построить крытый отапливаемый футбольный манеж. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, это позволит решить проблему с организацией круглогодичных тренировок юных футболистов на полноразмерном поле.

«Два спортивных объекта муниципальных находятся в плачевном состоянии. Это стадион «Локомотив» в микрорайоне ГПЗ и стадион «Пенза». Мы пониманием, что у нас рядом со стадионом «Пенза» есть тренировочная база «Зенит», которая достаточно загружена. Поэтому приоритет №1 — это все-таки реконструкция стадиона «Локомотив», — пояснил он в ходе 10-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 29 мая.

Андрей Лузгин уточнил, что приоритет определен с учетом равномерности расположения доступных спортивных объектов в разных районах Пензы.

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