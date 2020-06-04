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Полуфинал ЧР по мини-футболу с участием пензенской «Лагуны-УОР» стартует 2 августа

13:18 | 04.06.2020 | Спорт

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Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Полуфинал чемпионата России по мини-футболу среди женских команд, в котором примет участие «Лагуна-УОР» из Пензы, стартует 2 августа. Такое решение принято в ходе совещания представителей Ассоциации мини-футбола России (АМФР) с руководителями клубов, состоявшегося в формате видеоконференции.

Полуфинал ЧР по мини-футболу с участием пензенской «Лагуны-УОР» стартует 2 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба АМФР, третий матч финальной серии при необходимости пройдет 18 августа.

При этом участники решающих встреч единогласно поддержали проведение игр по системе с разъездами. Этот вариант будет окончательно утвержден в случае благоприятной эпидобстановки в принимающих регионах.

«Финал четырех» Кубка России состоится 29–30 августа. Местом проведения по-прежнему определена Пенза.

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Комментируя принятые решения, президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов пояснил, что считает правильным возобновить женский чемпионат.

«Я всегда являлся сторонником того, что чемпион определялся исключительно по спортивному принципу. Тем более из такой ситуации, которая возникла в нашей стране, мы должны выходить с высоко поднятой головой. Кубок России, на мой взгляд, надо было провести чуть позже, но если уже приняли решение, будем играть. Тем более на подготовку к новому сезону будет не так много времени», — отметил он.

Изначально планировалось, что плей-офф чемпионата России по мини-футболу среди женских команд состоится весной 2020 года.

На 20 марта был назначен матч между «Норманочкой» и «Лагуной-УОР» в Нижнем Новгороде, на 21-е — между «МосПолитехом» и «Авророй» в Московской области, на 28-е — между «Лагуной-УОР» и «Норманочкой» в Пензе, на 28-е — между «Авророй» и «МосПолитехом» в Санкт-Петербурге.

17 марта по итогам заседания бюро исполкома Российского футбольного союза было принято решение приостановить все соревнования, проводимые под эгидой РФС, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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