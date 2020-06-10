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Первый матч ЧР по регби с участием клуба «Локомотив-Пенза» перенесен на 18 июня

11:20 | 10.06.2020 | Спорт

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Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Первый матч чемпионата России по регби сезона 2020 года с участием клуба «Локомотив-Пенза», который планировалось провести в Пензе 19 июня, перенесен на 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России (ФРР).

Первый матч ЧР по регби с участием клуба «Локомотив-Пенза» перенесен на 18 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ФРР, встреча клубов «Локомотив-Пенза» и «ВВА-Подмосковье» будет в прямом эфире транслироваться на телеканале «Матч ТВ».

Также планируется организовать трансляцию матча первого тура между «Красным Яром» и «Славой», который состоится в Красноярске 20 июня.

Во втором туре телеканал покажет игру «Красного Яра» и «Стрелы», которая пройдет в Красноярске 25 июня.

Всего «Матч ТВ» планирует организовать трансляцию 11 матчей регулярного чемпионата.

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