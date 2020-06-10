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Пензенской «Дизель-Арене» присвоено имя Александра Кожевникова

17:49 | 10.06.2020 | Спорт

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Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Имя двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова присвоено спортивно-зрелищному комплексу «Дизель-Арена» в Пензе. Соответствующий региональный закон принят в ходе 31-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 10 июня.

Пензенской «Дизель-Арене» присвоено имя Александра Кожевникова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представляя законопроект депутатам, министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский сообщил, что ходатайство о присвоении имени выдающегося земляка ледовому дворцу ранее поступило от трудового коллектива, ветеранов хоккея и болельщиков.

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«Александр Викторович Кожевников является воспитанником пензенской школы хоккея. Среди всех выдающихся пензенских хоккеистов он единственный, кто является двукратным олимпийским чемпионом», — отметил глава Минспорта региона.

В свою очередь председатель Законодательного собрания области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин назвал Александра Кожевникова легендой пензенского и советского хоккея и высказался в пользу принятия закона.

В итоге присутствовавшие на сессии 32 депутата поддержали его единогласно.

Согласно формулировке, указанной в региональном законе, имя Александра Кожевникова присвоено ледовому дворцу спорта государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею».

Данный закон вступает в силу по истечение 10 дней со дня его официального опубликования.

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