Илья Бабаев будет играть за регбийный клуб «Локомотив-Пенза» Спорт

Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Опытный защитник «ВВА-Подмосковье» Илья Бабаев переходит в регбийный клуб «Локомотив-Пенза» до конца сезона на правах аренды.

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По мнению главного тренера пензенского клуба Александра Янюшкина, Илья Бабаев способен проявить себя и в регби-15, и в регби-7.

«Заслуженный мастер спорта, многократный чемпион Европы по «семерке» в составе сборной России, который и сейчас входит в состав национальной команды. Много лет выступал за «ВВА-Подмосковье», причем играл на лидирующих позициях. Думаю, он нам поможет в центре веера. Сезон долгий с переходом на весну. Требуется глубина состава», — пояснил он.

Наставник добавил, что спортсмену предстоит сыграть свою роль и в чемпионате России по регби-7, однако, по его словам, делить его функционал на разновидности игры смысла нет.

«Он хорошо адаптируется и в классике, и в «семерке». Не могу сказать, что мы берем его под наши цели и задачи в регби-7. Мы берем его в «Локомотив», чтобы усилить нашу игру в целом», — цитирует Александра Янюшкина пресс-служба пензенского регбийного клуба.