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Пенза в сентябре примет первый тур ЧР по регби-7

13:39 | 09.07.2020 | Спорт

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Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Первый тур чемпионата России по регби-7 среди мужчин пройдет в Пензе 5 и 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Пенза в сентябре примет первый тур ЧР по регби-7. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что второй тур состоится во Владивостоке 19 и 20 сентября.

Третий, как ожидается, будет организован в Краснодаре 31 октября и 1 ноября. Однако он может быть перенесен на 2021 год в случае проведения чемпионата Европы по регби-7 в ноябре.

Четвертый тур пройдет в Санкт-Петербурге или Москве 5 и 6 июля будущего года, а пятый — в Казани 12 и 13 июня.

В чемпионате России по регби-7 сыграют 12 команд — действующий чемпион «Локомотив-Пенза», «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» из Красноярска, «Слава» и ЦСКА из Москвы, «ВВА-Подмосковье» из Монино, краснодарская «Кубань», новокузнецкий «Металлург», таганрогская «Булава», казанская «Стрела», «Застава» из Санкт-Петербурга и «Владивостокские тигры».

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