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Пензенский «Дизель» расторг контракт с вратарем Юрием Петровым

10:03 | 18.07.2020 | Спорт

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Пенза, 18 июля 2020. PenzaNews. Пензенский профессиональный клуб «Дизель», выступающий в Высшей хоккейной лиге, расторг контракт с вратарем Юрием Петровым.

Пензенский «Дизель» расторг контракт с вратарем Юрием Петровым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе клуба, спортсмену необходимо пройти дополнительное обследование, которое нельзя провести в Пензе.

«Это может занять длительное время, поэтому на данном этапе клуб и игрок приняли решение расторгнуть трудовые отношения», — сказали в пресс-службе.

32-летний Юрий Петров является воспитанником столичного «Динамо». За годы карьеры он также выступал за ХК «Рязань», альметьевский «Нефтяник», «Молот-Прикамье» из Перми, ХК «Липецк», красноярский «Сокол» и другие клубы. На счету Юрия Петрова 264 матча в ВХЛ и 543 пропущенные шайбы. Коэффициент надежности составляет 2,3, процент отраженных бросков — 92,1.

Минувший сезон вратарь провел в белорусском «Шахтере». Сыграл в 37 играх, пропустил 76 шайб.

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