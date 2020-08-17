Волобуева и Абросимов стали победителями Кубка России по плаванию на открытой воде Спорт

Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. Дарья Волобуева, представляющая Тульскую область, и Кирилл Абросимов, выступающий за Московскую и Ярославскую области, стали победителями Кубка России по плаванию на открытой воде 2020 года на дистанции 5 км, который состоялся в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области.

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«Серебро» в мужском заплыве выиграл Руслан Садыков из Пермского края, «бронзу» — Артем Мамушкин, представляющий Тульскую и Рязанскую области.

В женском заплыве второй стала Екатерина Сорокина из Пермского края, третьей — Софья Вахрушева из Тульской области.

Согласно итоговому протоколу, мужской заплыв состоялся при температуре воздуха +13ºС, воды — около +19ºС. Во время женского температура воздуха держалась на уровне +18...+19ºС.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания, общий призовой фонд Кубка России составил 130 тыс. рублей. За первое место пловцы-марафонцы получат 30 тыс. рублей, за второе — 20 тыс. рублей, за третье — 15 тыс. рублей.