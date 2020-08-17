EN
04:11:08 Вторник, 18 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Волобуева и Абросимов стали победителями Кубка России по плаванию на открытой воде

09:19 | 17.08.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. Дарья Волобуева, представляющая Тульскую область, и Кирилл Абросимов, выступающий за Московскую и Ярославскую области, стали победителями Кубка России по плаванию на открытой воде 2020 года на дистанции 5 км, который состоялся в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области.

Волобуева и Абросимов стали победителями Кубка России по плаванию на открытой воде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Серебро» в мужском заплыве выиграл Руслан Садыков из Пермского края, «бронзу» — Артем Мамушкин, представляющий Тульскую и Рязанскую области.

В женском заплыве второй стала Екатерина Сорокина из Пермского края, третьей — Софья Вахрушева из Тульской области.

Согласно итоговому протоколу, мужской заплыв состоялся при температуре воздуха +13ºС, воды — около +19ºС. Во время женского температура воздуха держалась на уровне +18...+19ºС.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания, общий призовой фонд Кубка России составил 130 тыс. рублей. За первое место пловцы-марафонцы получат 30 тыс. рублей, за второе — 20 тыс. рублей, за третье — 15 тыс. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы заплатила гадалке 145 тыс. рублей за избавление от проблем В Пензе «Металлург» обыграл «Буран» в стартовом матче Кубка «Дизеля»
В Пензе осужден мужчина, выбросивший собаку с 9 этажа В Пензе безработного заподозрили в серии краж велосипедов
Производство молока в Пензенской области выросло в январе-июле на 10,8% Стало известно, где в Пензенской области зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама