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Пензенский «Дизель» проиграл по буллитам «Тамбову»

10:22 | 18.08.2020 | Спорт

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Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» проиграл по буллитам хоккейному клубу «Тамбов» в своем первом матче, состоявшемся в рамках домашнего предсезонного турнира «Кубок «Дизеля».

Пензенский «Дизель» проиграл по буллитам «Тамбову». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба пензенской команды, счет открыли хозяева льда. Дебютный гол за «Дизель» оформил Денис Ковалев. Ответную шайбу в ворота клуба отправил Никита Попов. На перерыв соперники ушли при результате 1:1.

В середине встречи Максим Колмыков вновь вывел «Дизель» вперед. В ответной атаке Евгений Шакуров сравнял счет. Однако за 11 секунд до окончания второго периода Максим Колмыков оформил «дубль» — 3:2.

В начале завершающего периода третью шайбу в пензенские ворота забросил Александр Дельнов. После еще одного гола в исполнении Тимура Шингареева голкипер «Дизеля» Максим Борисов уступил место Денису Костину. До конца основного времени Александр Агапов сумел сравнять результат — 4:4.

В овертайме победителя выявить не удалось, и игра перешла в серию буллитов. Победный удар оказался на счету Артема Расулова — 4:5.

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