Дмитрий Чернышенко поддержал идею реконструкции стадиона «Пенза» Спорт

Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поддержал идею реконструкции стадиона «Пенза» с целью создания современной специализированной учебно-тренировочной базы для регбийного клуба «Локомотив-Пенза».

Фото: Pnzreg.ru

«Я идеологически это поддерживаю», — сказал он в ходе посещения объекта в рамках рабочего визита в Пензу в пятницу, 21 августа.

Дмитрий Чернышенко добавил, что использование больших стадионов для подготовки спортсменов к соревнованиям дорого обходится клубам.

«Здесь можно сделать эффективную базу, на которой могла бы команда тренироваться, тем более что есть уже успехи», — отметил он.

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Вице-премьер рекомендовал сократить сроки подготовки проектно-сметной документации, чтобы можно было оценить предстоящий объем работ и включить реконструкцию стадиона в одну из программ Минспорта России.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ранее стадион «Пенза» использовался в качестве тренировочной базы для футбольной команды «Зенит» и регбийного клуба «Империя». С 2012 года спортивное сооружение не эксплуатируется.

В настоящее время подготовлено техническое задание на реконструкцию, которая предусматривает обустройство основного поля с искусственным покрытием и трибуной на 500 мест, открытых игровых площадок, а также возведение административно-бытового здания и крытого физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным полем для круглогодичных тренировок.