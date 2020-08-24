Игорь Бармапов прокомментировал планы по реконструкции стадиона «Пенза» Спорт

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов прокомментировал планы по реконструкции стадиона «Пенза», которую намечено провести с целью создания современной специализированной учебно-тренировочной базы для регбийного клуба.

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«Мы рады, что стадион «Пенза» обретет новую жизнь и будет связан с регби. Это показатель того, что успехи «Локомотива» не остаются без внимания, а наш вид спорта, который сейчас становится все более популярным по всей России, сможет развиваться еще активнее», — сказал он.

Игорь Бармапов отметил, что «профессиональная команда теряет смысл без подпитки в виде детско-юношеского спорта, который в свою очередь вдохновляется достижениями мастеров».

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«Для каждого звена нужны достойные условия. Тем более что сюда также смогут приходить жители Пензы, которые при желании получат возможность приобщиться к игре с овальным мячом, лучше узнать и полюбить ее», — цитирует гендиректора РК «Локомотив-Пенза» пресс-служба клуба.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», планы по реконструкции стадиона «Пенза» были представлены заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко в ходе его визита в регион 21 августа.

Согласно техническому заданию на реконструкцию предусмотрено обустройство основного поля с искусственным покрытием и трибуной на 500 мест, открытых игровых площадок, а также возведение административно-бытового здания и крытого физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным полем для круглогодичных тренировок.

Вице-премьер поддержал идею модернизации стадиона.