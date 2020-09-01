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Александр Воронков стал обладателем золотого знака отличия ГТО

18:55 | 01.09.2020 | Спорт

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Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков удостоен золотого знака отличия ГТО.

Александр Воронков стал обладателем золотого знака отличия ГТО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С этим событием его поздравил министр физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский.

«У нас в области и в стране очень бурно развивается комплекс «Готов к труду и обороне». Уже тысячи пензенцев сдали нормативы комплекса, получили знаки. И вот сегодня у меня приятная миссия — вручить золотой знак комплекса «ГТО» министру образования Пензенской области Александру Геннадьевичу Воронкову», — сказал он в ходе церемонии открытия фестиваля «Первый шаг к успеху», состоявшегося на Юбилейной площади Пензы во вторник, 1 сентября.

В своем ответном слове глава Минобразования отметил, что важно поддерживать хорошую физическую форму.

«Самое главное, я хочу сказать, надо заниматься физкультурой и спортом, а уже потом придут и награды», — подчеркнул Александр Воронков.

Он добавил, что ему удалось успешно сдать все нормативы в 48 лет.

«Я счастлив, что отмечен знаком ГТО», — сказал министр образования Пензенской области.

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