Александр Воронков стал обладателем золотого знака отличия ГТО Спорт

Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков удостоен золотого знака отличия ГТО.

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С этим событием его поздравил министр физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский.

«У нас в области и в стране очень бурно развивается комплекс «Готов к труду и обороне». Уже тысячи пензенцев сдали нормативы комплекса, получили знаки. И вот сегодня у меня приятная миссия — вручить золотой знак комплекса «ГТО» министру образования Пензенской области Александру Геннадьевичу Воронкову», — сказал он в ходе церемонии открытия фестиваля «Первый шаг к успеху», состоявшегося на Юбилейной площади Пензы во вторник, 1 сентября.

В своем ответном слове глава Минобразования отметил, что важно поддерживать хорошую физическую форму.

«Самое главное, я хочу сказать, надо заниматься физкультурой и спортом, а уже потом придут и награды», — подчеркнул Александр Воронков.

Он добавил, что ему удалось успешно сдать все нормативы в 48 лет.

«Я счастлив, что отмечен знаком ГТО», — сказал министр образования Пензенской области.