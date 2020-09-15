EN
10:32:36 Вторник, 15 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Основной день голосования на выборах губернатора и довыборах в Госдуму. Пенза, 13 сентября 2020 г.

Пензенский «Дизель» в Воронеже обыграл «Буран»

09:15 | 15.09.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» обыграл воронежский «Буран» в выездном матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

Пензенский «Дизель» в Воронеже обыграл «Буран». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Во втором игровом отрезке счет открыл нападающий «Дизеля» Максим Колмыков. Спустя три минуты форвард пензенской команды Александр Борисенков удвоил преимущество. Однако вскоре нападающий «Бурана» Булат Галимов сократил отставание своего клуба — 1:2.

В заключительном периоде пензенский защитник Максим Кудряшов отправил в ворота соперников третью шайбу. На это «Буран» ответил результативными действиями нападающего Ивана Романова. Итог встречи — 2:3.

После трех проведенных матчей «Дизель» набрал 4 очка. Команда располагается на 11 строчке турнирной таблицы.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у студента из Туниса Под Пензой экс-работник провайдера уличен в скрытом прослушивании и копировании данных
Естественная убыль населения Пензы за полгода превысила 1,7 тыс. человек Команда из Кузнецка вышла в финал конкурса «Учитель будущего»
Белозерцев и Вагнер обсудили подготовку Пензы к отопительному сезону Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и десяти районах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама