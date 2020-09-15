Пензенский «Дизель» в Воронеже обыграл «Буран» Спорт

Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» обыграл воронежский «Буран» в выездном матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

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В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Во втором игровом отрезке счет открыл нападающий «Дизеля» Максим Колмыков. Спустя три минуты форвард пензенской команды Александр Борисенков удвоил преимущество. Однако вскоре нападающий «Бурана» Булат Галимов сократил отставание своего клуба — 1:2.

В заключительном периоде пензенский защитник Максим Кудряшов отправил в ворота соперников третью шайбу. На это «Буран» ответил результативными действиями нападающего Ивана Романова. Итог встречи — 2:3.

После трех проведенных матчей «Дизель» набрал 4 очка. Команда располагается на 11 строчке турнирной таблицы.