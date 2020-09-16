Кубок мира по пляжному футболу привезут в Пензенскую область Спорт

Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. Кубок, завоеванный сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу 2013 года (FIFA Beach Soccer World Cup), будет доставлен в Пензенскую область в предстоящий четверг, 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства физкультуры и спорта.

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«Презентация высокой спортивной награды организована в рамках сотрудничества ПФК «Дельта» и центра начальной подготовки футболистов Дмитрия Градиленко при поддержке комитета разновидностей футбола РФС», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что любители футбола смогут увидеть трофей в Кузнецке в местном музейно-выставочном центре с 14.00 до 15.00, в Пензе — на стадионе «Зенит» с 17.30 до 19.30.

«Вход свободный для всех желающих», — сказали в министерстве, напомнив жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.