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Пензенский «Дизель» на выезде обыграл ХК «Ростов»

09:52 | 17.09.2020 | Спорт

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Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над клубом «Ростов» в заключительном матче первой выездной серии «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

Пензенский «Дизель» на выезде обыграл ХК «Ростов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В стартовом периоде зрители не увидели заброшенных шайб.

Второй игровой отрезок оказался результативным для гостей: сначала нападающий «Дизеля» Алексей Шубин открыл свет, затем форвард Александр Денежкин удвоил преимущество, после чего хоккеист пензенской команды Александр Борисенков довел разницу до трех шайб — 0:3.

Заключительный период остался за хозяевами льда: отличились нападающие Дмитрий Марченков и Роман Опалев — 3:2.

После четырех проведенных встреч «Дизель» набрал 6 очков. Команда располагается на пятой строчке турнирной таблицы.

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