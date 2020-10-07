EN
17:30:02 Среда, 7 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Ресторан «Засека» после пожара. Пенза, 7 октября 2020 г.

Пензенский «Дизель» в Москве одержал победу над «Звездой»

09:05 | 07.10.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над «Звездой» в ходе выездного матча «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов, состоявшегося в Москве.

Пензенский «Дизель» в Москве одержал победу над «Звездой». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Во втором счет открыл пензенский защитник Зигурдс Подзиньш. Ответную шайбу забросил Кирилл Максимов. Однако гости сумели отыграться: сначала точный удар нанес по воротам «Звезды» нанес нападающий Никита Ли, а вскоре — форвард Александр Агапов. На перерыв команды ушли при счете 1:3.

В заключительном игровом отрезке игрок «Звезды» Кирилл Максимов оформил дубль, затем нападающий московской команды Иван Силаев сравнял результат. Однако «Дизелю» в итоге удалось вырвать победу, решающую шайбу забросил нападающий Сергей Твердохлебов. Итог встречи — 3:4.

Эта победа стала для «Дизеля» седьмой подряд.

По итогам девяти игр клуб из Пензы заработал 16 очков. Он располагается на второй строчке турнирной таблицы.

Новости партнеров
Читайте также
Чиновники из Заречного и Пензенского района изучили опыт Пензы по выдаче карт «Забота» Сил и средств для тушения пожаров, произошедших накануне, было достаточно — Сергей Козлов
В Пензе перед завершением дачного сезона пройдет ярмарка По факту пожара в здании «Дома книголюба» в Пензе организована проверка
В Пензе таксист попытался передать в колонию героин в зефире Зеваки у ресторана «Засека» мешали работе пожарных — Сергей Козлов
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама