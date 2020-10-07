Пензенский «Дизель» в Москве одержал победу над «Звездой» Спорт

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над «Звездой» в ходе выездного матча «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов, состоявшегося в Москве.

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В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Во втором счет открыл пензенский защитник Зигурдс Подзиньш. Ответную шайбу забросил Кирилл Максимов. Однако гости сумели отыграться: сначала точный удар нанес по воротам «Звезды» нанес нападающий Никита Ли, а вскоре — форвард Александр Агапов. На перерыв команды ушли при счете 1:3.

В заключительном игровом отрезке игрок «Звезды» Кирилл Максимов оформил дубль, затем нападающий московской команды Иван Силаев сравнял результат. Однако «Дизелю» в итоге удалось вырвать победу, решающую шайбу забросил нападающий Сергей Твердохлебов. Итог встречи — 3:4.

Эта победа стала для «Дизеля» седьмой подряд.

По итогам девяти игр клуб из Пензы заработал 16 очков. Он располагается на второй строчке турнирной таблицы.