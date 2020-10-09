Пензенский «Дизель» одержал восьмую победу подряд Спорт

Пенза, 9 октября 2020. PenzaNews. Победа пензенского «Дизеля» над «Рубином» в матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов, состоявшегося в Москве, стала для клуба восьмой подряд.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет в игре открыли хозяева льда, отличился Семен Иванов. Вскоре в составе «Дизеля» свою первую шайбу забросил Данила Попов, а уже через три минуты Дмитрий Арсенюк вывел гостей вперед — 1:2.

В начале второго отрезка встречи «Рубин» благодаря точному удару Алексея Митрофанова сравнял результат. Однако пензенский хоккеист Максим Колмыков вновь вывел «Дизель» вперед — 2:3.

В третьем периоде Денис Давыдов поразил ворота гостей. После этого Даниле Попову удалось оформить дубль. За 2,5 минуты до финальной сирены игрок «Рубина» Кирилл Меляков сравнял счет — 4:4.

Игра перетекла в овертайм. Данила Попов сумел оформить хет-трик и принести «Дизелю» победу — 5:4.

По итогам десяти проведенных матчей «Дизель» заработал 18 очков. Команда располагается на первой строчке турнирной таблицы.