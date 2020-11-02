Пензенский «Дизель» разгромил «Молот-Прикамье» и возглавил турнирную таблицу ВХЛ Спорт

Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Пензенский клуб «Дизель» разгромил «Молот-Прикамье» в Перми в выездном матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

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В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Во втором игровом отрезке нападающий «Дизеля» Данила Попов забросил первую шайбу в ворота хозяев льда. Спустя 12 минут он оформил дубль. За минуту до перерыва форвард Алексей Шубин укрепил преимущество пензенского клуба — 0:3.

В третьем периоде нападающий Антон Андриянов оформил четвертый гол в ворота «Молота-Прикамья». Пятую шайбу забросил форвард Семен Ефремов, шестую — Александр Тимирев. После этого дубль оформил Алексей Шубин. Точку в матче поставил капитан хозяев льда Иван Иванов, лишивший пензенского голкипера Андрея Суханова второго шатаута подряд. Итог встречи — 1:7.

По результатам 19 проведенных матчей «Дизель» набрал 28 очков и вернулся на первую строчку турнирной таблицы.