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Пензенская команда по следж-хоккею будет заниматься на льду «Дизель-Арены» бесплатно

15:35 | 07.12.2020 | Спорт

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Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Следж-хоккейная команда, основу которой составляют подопечные автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», будет заниматься в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе бесплатно. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенская команда по следж-хоккею будет заниматься на льду «Дизель-Арены» бесплатно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предоставить бесплатный лед на «Дизель-Арене» два раза в неделю для следж-хоккея, для ребят-инвалидов. [...] Инвалиды стали заниматься хоккеем, ну уж аренду за лед брать — это самое последнее», — сказал он, обращаясь к министру физической культуры и спорта Пензенской области Григорию Кабельскому в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

Губернатор отметил, что регион имеет право предоставить подобную льготу.

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