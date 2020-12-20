Сборная клубов одержала победу в тест-матче по регби на стадионе «Фишт» в Сочи Спорт

Пенза, 20 декабря 2020. PenzaNews. Сборная клубов, сформированная на основе команды «Локомотив-Пенза», одержала победу над обновленной сборной России в тест-матче, состоявшемся на стадионе «Фишт» в Сочи.

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Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, сборная клубов начала встречу более агрессивно. На правах более опытной команды она уже на 8-й минуте получила право на штрафной, и Сергей Янюшкин его забил. Вскоре 34-летний лидер клуба «Локомотив-Пенза» повторил удар примерно с той же точки и вновь был точен — 0:6. На 19-й минуте сборная России впервые получила право на свой штрафной, и новичок команды Тимур Маслов сократил отставание в счете — 3:6.

После стычки у боковой линии Ревита Биддл получил красную карточку, а Хетаг Дзобелов и Руди ван Ройен были отправлены отдыхать на 10 минут. Сборная клубов осталась играть в составе 13 человек, и национальная сборная, получив преимущество, быстро его реализовала. Второй свой штрафной забил Тимур Маслов. Несмотря на численное меньшинство, сборная клубов сумела занести первую попытку в этом матче в самой концовке первого тайма. Ее автором после мола стал Тариел Донадзе.

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Команды вышли на второй тайм при счете 11:6 в пользу сборной клубов, которая по решению федерации получила право сыграть в 15 человек. На 45-й минуте Гиорги Чкоидзе занес легкую попытку, воспользовавшись неразберихой в линии сборной России, а Сергей Янюшкин добавил первую реализацию — 18:6.

В течение шести минут сборная России занесла две попытки, их авторами стали Хетаг Дзобелов и Люк Брока. К одной из них Тимур Маслов добавил реализацию, что позволило команде сравнять счет в матче. На 72-й минуте Сергей Янюшкин решился на тяжелый дальний удар со штрафного, он оказался точен. Через пять минут сборная клубов разыграла лишних игроков на фланге, а Дин Гордон положил одну из своих легких попыток в карьере. Сергей Янюшкин забил вторую реализацию и поставил точку в этом тест-матче. Итог встречи — 18:28.