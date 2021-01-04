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В Пензе стартовал региональный этап соревнований в рамках проекта «Мини-футбол в школу»

14:43 | 04.01.2021 | Спорт

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Пенза, 4 января 2021. PenzaNews. Региональный этап соревнований, организованных в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», стартовал в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

В Пензе стартовал региональный этап соревнований в рамках проекта «Мини-футбол в школу». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Матчи между командами средних общеобразовательных школ Пензенской области проходят в ФОКах «Центральный» и «Чайка». В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки разных возрастов», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по результатам игр учащихся 2009-2010 годов рождения призовые места заняли: среди юношей — команды колышлейской школы №1, а также пензенских №78 и №75/62, среди девушек — бековской школы №1, школы №75/62 города Пензы и школы села Новое Шаткино.

«Региональный этап продлится до 6 января», — добавили в министерстве.

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