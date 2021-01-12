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Тренерский штаб регбийного клуба «Локомотив-Пенза» пополнил уроженец ЮАР

09:40 | 12.01.2021 | Спорт

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Пенза, 12 января 2021. PenzaNews. Уроженец ЮАР Доминик Альберт Шо занял должность тренера по общефизической подготовке регбийного клуба «Локомотив-Пенза», которая стала вакантной после ухода из команды новозеландского специалиста Шона Карри. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Тренерский штаб регбийного клуба «Локомотив-Пенза» пополнил уроженец ЮАР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Доминик прибыл в Пензу как раз в те дни, когда впервые за текущую зиму усилились морозы. Впрочем, по его словам, несколько лет в Великобритании отчасти позволили ему привыкнуть к низким температурам, так что смена погоды не страшит», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что путь до Пензы занял у нового тренера более 20 часов.

«К работе Доминик Шо приступит уже сегодня», — добавляется в сообщении.

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