Тренерский штаб регбийного клуба «Локомотив-Пенза» пополнил уроженец ЮАР Спорт

Пенза, 12 января 2021. PenzaNews. Уроженец ЮАР Доминик Альберт Шо занял должность тренера по общефизической подготовке регбийного клуба «Локомотив-Пенза», которая стала вакантной после ухода из команды новозеландского специалиста Шона Карри. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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«Доминик прибыл в Пензу как раз в те дни, когда впервые за текущую зиму усилились морозы. Впрочем, по его словам, несколько лет в Великобритании отчасти позволили ему привыкнуть к низким температурам, так что смена погоды не страшит», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что путь до Пензы занял у нового тренера более 20 часов.

«К работе Доминик Шо приступит уже сегодня», — добавляется в сообщении.