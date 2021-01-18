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Пензенский «Дизель» прервал восьмиматчевую победную серию «Рубина»

09:25 | 18.01.2021 | Спорт

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Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. «Дизель» прервал восьмиматчевую победную серию «Рубина» по итогам игры, состоявшейся в Пензе в рамках «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

Пензенский «Дизель» прервал восьмиматчевую победную серию «Рубина». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Встреча соперников завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

«Огромная благодарность команде. Вышли, отыграли, выполнили задание. Был бешеный настрой», — сказал главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин в ходе послематчевой пресс-конференции.

Он отметил, что с такими командами, как «Рубин», всегда интересно играть.

«Команда хорошая, системная, настырная, не любит проигрывать, вытаскивает матчи, даже проигрывая в счете», — подчеркнул наставник пензенского клуба.

Алексей Ваулин выразил мнение, что в этом матче «Дизель» одержал заслуженную победу.

«По всей игре, если исключить начало третьего периода, мы были свежее соперника, создавали много моментов», — цитирует наставника пресс-служба клуба.

По итогам 39 проведенных игр «Дизель» заработал 56 очков. Команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

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