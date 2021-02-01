Для участников сельских игр предстоит подготовить 2,5 тыс. мест в пензенских гостиницах Спорт

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. 2,5 тыс. мест в гостиницах Пензенской области предстоит подготовить для участников XIII всероссийских летних сельских спортивных игр, которые планируется провести в регионе в июле 2021 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Валерий Савин.

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«По предварительным расчетам, требуется 2,5 тыс. мест в гостиницах города Пензы и прилегающих районах. 2,5 тыс. мест должны быть аттестованы, то есть гостиницы должны иметь соответствующую звездность», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 1 февраля.

Валерий Савин добавил, что только в этом случае министерство спорта России профинансирует расходы на оплату проживания участников.

По его словам, на сегодняшний день в Пензенской области имеется 1 тыс. мест в гостиницах, имеющих подходящую категорию.

«Мы договорились с министерством культуры и туризма, которое [...] курирует работу гостиничной сети, чтобы в ближайший месяц нам провести соответствующую работу и определиться, где мы будем размещать участников этого мероприятия», — отметил он.

Валерий Савин обратил внимание на то, что также прорабатывается ряд других вопросов, в том числе связанных с подготовкой спортивных объектов, транспортировкой и питанием участников.

Зампред областного правительства уточнил, что торжественное открытие соревнований планируется провести в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».