Власенко предложил рассмотреть возможность проведения в Пензе соревнований по хайдайвингу Спорт

Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, который также возглавляет Федерацию синхронного плавания и Федерацию водного поло, предложил рассмотреть возможность проведения в Пензе международных соревнований по хайдайвингу.

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По его мнению, площадкой может стать открытый плавательный бассейн училища олимпийского резерва.

«В Пензенской области колоссальная спортивная база для водных видов спорта, одна из лучших в стране», — сказал он в ходе рабочей встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, состоявшейся в облправительстве во вторник, 9 февраля.

В свою очередь глава региона отметил, что спортобъект в Ахунах позволяет создать максимально комфортные условия для спортсменов и болельщиков, а технические условия бассейна дают возможность установить специальную вышку.

«Мы готовы», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.