EN
22:17:42 Вторник, 9 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Власенко предложил рассмотреть возможность проведения в Пензе соревнований по хайдайвингу

16:06 | 09.02.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, который также возглавляет Федерацию синхронного плавания и Федерацию водного поло, предложил рассмотреть возможность проведения в Пензе международных соревнований по хайдайвингу.

Власенко предложил рассмотреть возможность проведения в Пензе соревнований по хайдайвингу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его мнению, площадкой может стать открытый плавательный бассейн училища олимпийского резерва.

«В Пензенской области колоссальная спортивная база для водных видов спорта, одна из лучших в стране», — сказал он в ходе рабочей встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, состоявшейся в облправительстве во вторник, 9 февраля.

В свою очередь глава региона отметил, что спортобъект в Ахунах позволяет создать максимально комфортные условия для спортсменов и болельщиков, а технические условия бассейна дают возможность установить специальную вышку.

«Мы готовы», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе при пожаре погибла женщина В управлении МЧС уточнили данные о погибших в результате пожаров в Пензенской области
В Заре открыт новый корпус детсада В Пензе запланированы мероприятия в рамках Года культурного и духовного наследия
Инспекторы ДПС помогли оперативно доставить ребенка из Грабово в пензенскую больницу По факту убийства и расчленения тела мужчины под Пензой возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама