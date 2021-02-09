В Пензе участникам гонки «Лыжня России» предложат преодолеть дистанции в 5 или 10 км Спорт

Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Две дистанции — 5 и 10 км — включено в программу массовой гонки «Лыжня России», которая пройдет в Пензе в предстоящую субботу, 13 февраля. Такие данные размещены на сайте горспорткомитета.

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Согласно представленной информации, юноши и девушки 2003 года рождения и младше преодолеют 5 км, мужчины и женщины 2002 года рождения и старше — 10 км.

Участникам соревнований до 17 лет включительно необходим допуска врача. Люди в возрасте 18 лет и старше также должны будут подтвердить персональную ответственность за свое здоровье.

В 2021 году «Лыжня России» в Пензе пройдет в лесном массиве микрорайона Арбеково — на верхней поляне со стороны дороги на село Малая Валяевка.

Помимо соревнований, запланированы выступления творческих коллективов, работа аниматоров и полевой кухни.