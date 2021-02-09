EN
22:17:48 Вторник, 9 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе участникам гонки «Лыжня России» предложат преодолеть дистанции в 5 или 10 км

16:22 | 09.02.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Две дистанции — 5 и 10 км — включено в программу массовой гонки «Лыжня России», которая пройдет в Пензе в предстоящую субботу, 13 февраля. Такие данные размещены на сайте горспорткомитета.

В Пензе участникам гонки «Лыжня России» предложат преодолеть дистанции в 5 или 10 км. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, юноши и девушки 2003 года рождения и младше преодолеют 5 км, мужчины и женщины 2002 года рождения и старше — 10 км.

Участникам соревнований до 17 лет включительно необходим допуска врача. Люди в возрасте 18 лет и старше также должны будут подтвердить персональную ответственность за свое здоровье.

В 2021 году «Лыжня России» в Пензе пройдет в лесном массиве микрорайона Арбеково — на верхней поляне со стороны дороги на село Малая Валяевка.

Помимо соревнований, запланированы выступления творческих коллективов, работа аниматоров и полевой кухни.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе при пожаре погибла женщина В управлении МЧС уточнили данные о погибших в результате пожаров в Пензенской области
В Заре открыт новый корпус детсада В Пензе запланированы мероприятия в рамках Года культурного и духовного наследия
Инспекторы ДПС помогли оперативно доставить ребенка из Грабово в пензенскую больницу По факту убийства и расчленения тела мужчины под Пензой возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама