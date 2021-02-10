Воспитанники мокшанского детдома-интерната на соревнованиях в Казани завоевали 18 медалей Спорт

Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Шестнадцать воспитанников детдома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Мокшане Пензенской области, завоевали 18 медалей на всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады, прошедшей в Казани. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

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По информации ведомства, в лыжных гонках на дистанции 500 метров первое место заняли Дмитрий Дутов и Наталья Каштанова, второе — Иван Лушин, третье — Елена Герасимова и Евгений Сергеев.

В беге на снегоступах на дистанции 100 метров «золото» выиграла Анна Аскалина, «серебро» — Борис Горшков и Марьям Яфарова, «бронзу» — Дмитрий Кудасов; на дистанции 200 метров победу одержала Марьям Яфарова, второй результат показали Анна Аскалина и Алина Белова, третий — Татьяна Кривошеина. В эстафете четыре по 100 метров команда, в составе которой выступали Алина Белова, Артем Дмитриев, Борис Горшков и Марьям Яфарова, стала третьей.

В эстафете по шорт-треку на дистанции 1500 метров вторым к финишу пришел Евгений Ельмеев.