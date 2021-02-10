EN
22:02:23 Среда, 10 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Воспитанники мокшанского детдома-интерната на соревнованиях в Казани завоевали 18 медалей

11:16 | 10.02.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Шестнадцать воспитанников детдома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Мокшане Пензенской области, завоевали 18 медалей на всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады, прошедшей в Казани. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Воспитанники мокшанского детдома-интерната на соревнованиях в Казани завоевали 18 медалей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, в лыжных гонках на дистанции 500 метров первое место заняли Дмитрий Дутов и Наталья Каштанова, второе — Иван Лушин, третье — Елена Герасимова и Евгений Сергеев.

В беге на снегоступах на дистанции 100 метров «золото» выиграла Анна Аскалина, «серебро» — Борис Горшков и Марьям Яфарова, «бронзу» — Дмитрий Кудасов; на дистанции 200 метров победу одержала Марьям Яфарова, второй результат показали Анна Аскалина и Алина Белова, третий — Татьяна Кривошеина. В эстафете четыре по 100 метров команда, в составе которой выступали Алина Белова, Артем Дмитриев, Борис Горшков и Марьям Яфарова, стала третьей.

В эстафете по шорт-треку на дистанции 1500 метров вторым к финишу пришел Евгений Ельмеев.

Новости партнеров
Читайте также
Очный этап межрегиональной олимпиады имени В.Е. Татлина стартует в Пензе 15 февраля В Пензенской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 0,3%
Регион получит около 185 млн. рублей на возмещение аграриям затрат по инвесткредитам В Лунинском районе заключен под стражу обвиняемый в убийстве приятеля
В Пензе пройдет выставка работ педагогов школы акварели Сергея Андрияки На время «Лыжни России» ограничат стоянку вдоль дороги на Малую Валяевку
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама