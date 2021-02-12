«Дизель» в овертайме уступил «Ростову» Спорт

Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Пензенский «Дизель» в овертайме уступил «Ростову» в домашнем матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

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В первом периоде счет открыли хозяева льда, отличился Данила Попов — 1:0.

Во втором игровом отрезке Александр Тимирев удвоил преимущество. Однако вскоре соперники сократили отставание, а затем и сравняли результат благодаря точным броскам Павла Антипова и Владислава Туника. Перед перерывом «Дизелю» удалось вновь вырваться вперед, шайбу забросил Михаил Патрикеев — 3:2.

Основное время завершилось вничью. В составе «Ростова» отличился Владислав Туник — 3:3.

В овертайме победу гостям принес Артем Прохоров — 3:4.

Комментируя состоявшийся матч, главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин назвал его тяжелым и вязким.

«Соперник предложил медленный темп игры. Они играли в откат, мы тяжело преодолевали. Первый период провели, я считаю, более-менее на хорошем уровне. Во втором и третьем периодах соперник, можно сказать, все свои моменты, которые создал, забил», — сказал он.

Наставник пензенских хоккеистов выразил мнение, что его подопечные не имеют права пропускать четыре гола в равных составах.

«Не было яркости, такого желания огромного, как когда мы играем с лидерами чемпионата. И такая спокойная игра, я считаю, привела к поражению», — цитирует Алексея Ваулина пресс-служба клуба.

По итогам 48 проведенных встреч «Дизель» заработал 68 очков. Команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы.