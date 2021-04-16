Поле и ФОК для регбистов появятся на стадионе «Пенза» благодаря реконструкции Спорт

Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Реконструкция стадиона «Пенза», сроки проведения которой пока не определены, предусматривает оборудование поля с искусственным покрытием и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, которые станут тренировочными площадками для местных регбистов — как для профессиональной команды «Локомотив-Пенза», так и для юных спортсменов. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.

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«Поле будет с подогревом для того, чтобы иметь возможность тренироваться практически круглогодично», — сказал он.

Глава горспорткомитета добавил, что ФОК, который станет для стадиона новым объектом, намечено оснастить с учетом потребностей регбистов.

«Будет большой спортивный зал, который будет иметь покрытие не паркетное, а искусственную траву. [...] Он будет иметь небольшую гостиницу, планируется на 40 мест, и небольшое кафе», — пояснил Владислав Чесноков.

Он предположил, что в ФОКе удастся разместить спортзал и небольшой восстановительный центр с сауной.

Отвечая на вопрос о трибунах для зрителей, председатель госпорткомитета акцентировал внимание на том, что стадион «Пенза» в первую очередь будет использоваться как тренировочная база.

«Поэтому количество трибун как раз планируется уменьшить. Здесь останется 500 мест, плюс те 900 мест, которые есть на «КаГау». Там трибуны не совсем удобные, но они все-таки есть», — отметил он.

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Владислав Чесноков выразил мнение, что 500 зрительских мест для проведения детских игр будет достаточно, а для матчей Премьер-лиги по-прежнему можно использовать стадион «Первомайский».

По его словам, проектно-сметная документация, разработкой которой занимаются специалисты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, должна быть готова до конца апреля, затем она будет передана на госэкспертизу, после чего документы планируется направить в Москву для решения вопроса о включении реконструкции объекта в одну из программ и выделении средств из федерального бюджета на условиях софинансирования.

«Мы надеемся, и я думаю, что это решение уже практически принято, что большая часть тех денежных средств, которые будут требоваться для ремонта и реконструкции данного объекта, будут федеральными», — сказал председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.