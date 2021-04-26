Мельниченко предложил создать учреждение, которое будет отвечать за работу бассейнов Спорт

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил создать учреждение, которое будет отвечать за работу бассейнов.

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По его словам, в настоящее время на территории региона часть бассейнов находятся в введении Минспорта Пензенской области, другие относятся к муниципалитетам.

«Никакого единого регламента деятельности этих учреждений не существует в природе. Как уже убедились на примере Нижнеломовского района, комната подготовки воды — это проходной двор, куда может заходить кто угодно, когда угодно, поэтому давайте соответствующим образом наводить порядок», — отметил Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 26 апреля.

Он поручил врио министра финансов региона Любови Финогеевой проанализировать, сколько денежных средств потребуется для создания областного бюджетного учреждения, в ведении которого будут находиться те бассейны, где проводятся занятия с детьми и сеансы плавания для населения.

«Все бассейны [необходимо] передать туда. [...] Пусть появится наконец-то единый хозяин, который будет нести персональную ответственность за все, что там происходит. Тогда будет единый регламент, тогда будут единые правила», — добавил врио губернатора.

При этом, по его словам, бассейны, являющиеся базой для спорта высших достижений, будут по-прежнему закреплены за министерством физической культуры и спорта Пензенской области.

Олег Мельниченко распорядился подготовить к предстоящей сессии Заксобрания предложения о внесении изменений в региональное законодательство в части перераспределения полномочий.

Помимо этого, он потребовал от Минспорта и Минобразования в течение двух дней проверить работу подведомственных бассейнов.

«Необходимо выработать регламент доступа людей [...] в помещения, где находятся хлор и другие химикаты, надо поставить там камеры видеонаблюдения, чтобы мы понимали, кто заходит в аппаратные и что там делает, и тщательнейшим образом проверить все, что связано с обслуживанием этого оборудования», — подчеркнул врио губернатора.