EN
10:26:56 Понедельник, 26 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Подозреваемый по делу об отравлении детей в бассейне залил в емкость с хлором кислоту — СКР

08:40 | 26.04.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Заместитель директора ДЮСШ Нижнеломовского района Пензенской области, который задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отравления детей в бассейне «Волна» в Нижнем Ломове, по информации следствия, в день инцидента находился на рабочем месте в состоянии опьянения и залил в емкость с хлором кислоту, что привело к химической реакции. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР.

Подозреваемый по делу об отравлении детей в бассейне залил в емкость с хлором кислоту — СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела по факту отравления детей в бассейне «Волна» МБОУ ДО «ДЮСШ Нижнеломовского района», возбужденного 24 апреля 2021 года по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ [«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»]. Проводятся допросы потерпевших и свидетелей по уголовному делу, совместно со специалистами ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» изъяты реагенты, использующиеся для смешивания с водой, а также пробы воды и воздуха, которые направлены на исследование. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские экспертизы потерпевших, химическая судебная экспертиза реагентов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что допрошен подозреваемый — замдиректора ДЮСШ, в обязанности которого входило обеспечение работы автоматической станции дозации реагентов и их нормативного расходования при производстве работ по обеспечению контроля за химическим составом воды в бассейне.

Читайте также

Госпитализированы 20 детей, занимавшихся в бассейне Нижнего Ломова — власти

«По версии следствия, подозреваемый при осуществлении контроля за уровнем химического состава воды в бассейне, находясь в дневное время 24 апреля 2021 года на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух помещения бассейна. Через имеющуюся в помещении вентиляцию испарения попали непосредственно в помещение бассейна, где находились дети и тренер во время тренировки по плаванию», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что в ходе расследования будет проверена правильность установки, проектирования и технического состояния автоматической станции дозации химических реагентов, а также соответствие имеющейся в бассейне вентиляции предусмотренным строительным нормам и правилам.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 88 случаев заражения коронавирусом Состояние отравившихся хлором детей стабильное — Мельниченко
Полицейские изъяли из гаража в Первомайском районе Пензы 1,5 кг марихуаны За подачу хлора в бассейн Нижнего Ломова, где отравились дети, отвечала автоматика
В Пензенской области за сутки подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом ФАДН выделит субсидии строительным реставрационным центрам «Возрождение» и «Спас»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама