Подозреваемый по делу об отравлении детей в бассейне залил в емкость с хлором кислоту — СКР Криминал

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Заместитель директора ДЮСШ Нижнеломовского района Пензенской области, который задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отравления детей в бассейне «Волна» в Нижнем Ломове, по информации следствия, в день инцидента находился на рабочем месте в состоянии опьянения и залил в емкость с хлором кислоту, что привело к химической реакции. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР.

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«В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела по факту отравления детей в бассейне «Волна» МБОУ ДО «ДЮСШ Нижнеломовского района», возбужденного 24 апреля 2021 года по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ [«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»]. Проводятся допросы потерпевших и свидетелей по уголовному делу, совместно со специалистами ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» изъяты реагенты, использующиеся для смешивания с водой, а также пробы воды и воздуха, которые направлены на исследование. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские экспертизы потерпевших, химическая судебная экспертиза реагентов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что допрошен подозреваемый — замдиректора ДЮСШ, в обязанности которого входило обеспечение работы автоматической станции дозации реагентов и их нормативного расходования при производстве работ по обеспечению контроля за химическим составом воды в бассейне.

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«По версии следствия, подозреваемый при осуществлении контроля за уровнем химического состава воды в бассейне, находясь в дневное время 24 апреля 2021 года на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух помещения бассейна. Через имеющуюся в помещении вентиляцию испарения попали непосредственно в помещение бассейна, где находились дети и тренер во время тренировки по плаванию», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что в ходе расследования будет проверена правильность установки, проектирования и технического состояния автоматической станции дозации химических реагентов, а также соответствие имеющейся в бассейне вентиляции предусмотренным строительным нормам и правилам.