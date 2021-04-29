Выбрана эмблема XIII всероссийских летних сельских спортивных игр Спорт

Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Конкурсная комиссия выбрала эмблему XIII всероссийских летних сельских спортивных игр 2021 года по итогам конкурса, организованного двумя министерствами Пензенской области — культуры и туризма, а также физической культуры и спорта.

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Победителем стала жительница города Пенза Федотова Екатерина», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минспорта региона.

В нем отмечается, что на эмблеме изображена «приветливая и спортивная птица-индейка, которая бежит навстречу к новым победам».

«На сегодняшний день участие в предстоящих соревнованиях подтвердили около 1,5 тыс. спортсменов из 45 регионов России», — уточняется в тексте.

В сообщении напоминается, что летние сельские спортивные игры пройдут в Пензенской области с 17 по 22 июля.