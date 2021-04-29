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Выбрана эмблема XIII всероссийских летних сельских спортивных игр

11:18 | 29.04.2021 | Спорт

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Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Конкурсная комиссия выбрала эмблему XIII всероссийских летних сельских спортивных игр 2021 года по итогам конкурса, организованного двумя министерствами Пензенской области — культуры и туризма, а также физической культуры и спорта.

Выбрана эмблема XIII всероссийских летних сельских спортивных игр

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Победителем стала жительница города Пенза Федотова Екатерина», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минспорта региона.

В нем отмечается, что на эмблеме изображена «приветливая и спортивная птица-индейка, которая бежит навстречу к новым победам».

«На сегодняшний день участие в предстоящих соревнованиях подтвердили около 1,5 тыс. спортсменов из 45 регионов России», — уточняется в тексте.

В сообщении напоминается, что летние сельские спортивные игры пройдут в Пензенской области с 17 по 22 июля.

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