Нападающий Вадим Фаттахов покинул пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. Нападающий Вадим Фаттахов покинул пензенский клуб «Дизель», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте команды.

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«17-летний игрок перешел в московский ХК «Спартак» в обмен на денежную компенсацию», — уточняется в тексте.

В нем напоминается, что Вадим Фаттахов является воспитанником пензенской школы хоккея.

«За молодежный «Дизелист» дебютировал в сезоне 2019–2020. На счету форварда 87 матчей в НМХЛ, в которых он набрал 93 очка (43 шайбы и 50 передач), коэффициент полезности [составил] +64», — отмечается в сообщении.

В тексте добавляется, что в сезоне 2020–2021 годов хоккеист сыграл в 55 матчах, заработав 51 результативный балл (22 шайбы и 29 передач), коэффициент полезности составил +29.