Защитник Владислав Воропаев перешел в пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. 25-летний защитник Владислав Воропаев пополнил состав пензенского клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Спортсмен является воспитанником нижнетагильской школы хоккея.

Взрослую карьеру начинал в местном «Спутнике», после чего играл в ХК «Липецк», учалинском «Горняке», ханты-мансийской «Югре», новокузнецком «Металлурге».

Сезон 2020–2021 годов выступал за пермский «Молот-Прикамье». Сыграл в 41 встрече, набрал 7 очков (1 гол и 6 передач), коэффициент полезности составил -5.

Всего на счету защитника 273 матча и 62 очка в ВХЛ (12 шайб, 50 передач), коэффициент полезности -1.

Кроме того, в его активе девять игр в КХЛ в составе «Автомобилиста» из Екатеринбурга.