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В Пензенской области 16–21 июня пройдет чемпионат России по велоспорту

17:52 | 07.06.2021 | Спорт

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Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Чемпионат России по велосипедному спорту в дисциплине «Шоссе» пройдет в Пензенской области с 16 по 21 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минспорта региона.

В Пензенской области 16–21 июня пройдет чемпионат России по велоспорту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соревнованиях примут участие команды из 25 субъектов Российской Федерации. Чемпионат России по велоспорту станет отборочным стартом для участия в Олимпийских играх в Токио в 2021 году», — сказано в анонсе.

В нем уточняется, что на 17 июня запланирована индивидуальная гонка, на 18-е — командная смешанная эстафета, на 20-е — групповая гонка.

«В связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту 20 июня 2021 года в Пензе будет ограничено движение транспорта», — отмечается в тексте.

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