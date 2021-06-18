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Михаил Дралин выйдет на старт в ходе второго этапа Российской серии кольцевых гонок

14:30 | 18.06.2021 | Спорт

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Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Председатель правления пензенского банка «Кузнецкий» Михаил Дралин в качестве пилота выйдет на старт в ходе второго этапа Российской серии кольцевых гонок, который состоится в Нижегородской области в предстоящие выходные, 19 и 20 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кредитно-финансового учреждения.

Михаил Дралин выйдет на старт в ходе второго этапа Российской серии кольцевых гонок

Фото: пресс-служба банка «Кузнецкий»

«Банк «Кузнецкий» поддерживает председателя правления Михаила Дралина, который является первым пилотом из Пензенской области в Российской серии кольцевых гонок на автомобиле в классе «S1600», и является бренд-партнером пилота», — отмечается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что Михаил Дралин дебютировал в РСКГ в 2020 году и по итогам сезона вошел в десятку лучших пилотов страны в личном зачете.

«На автодром в Нижегородской области приедут около 100 спортсменов, выступающих в семи различных классах», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что трансляция соревнований будет вестись на канале Российской серии кольцевых гонок на портале YouTube, а также на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Планета».

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