В Пензе намерены приложить усилия для возвращения «Зенита» в профессиональную лигу Спорт

Пенза, 25 июня 2021. PenzaNews. Власти Пензы намерены приложить усилия для возвращения футбольного клуба «Зенит» в профессиональную лигу. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году приняли решение, что «Зенит» должен вернуться в профессиональную лигу. Это необходимое условие для того, чтобы у пензенских детей было стремление и возможность расти», — сказал мэр в ходе рабочей встречи, состоявшейся в горадминистрации в пятницу, 25 июня.

В свою очередь представитель Российского футбольного союза (РФС) Максим Веселкин обратил внимание на большой потенциал Пензы в этом направлении.

Он выразил мнение, что ФК «Зенит» может стать центром притяжения игроков со всего региона, а спортивная школа №8 — детским футбольным центром.

Читайте также

«Зенит» покидает ПФЛ в год 100-летия пензенского футбола

«На сегодняшний день в России открыто 67 детских футбольных центров, и 18 находятся рассмотрении у комиссии. Но главное не количество учреждений. Перед нами стоит задача — выстроить в регионах пирамиду, когда детские футбольные центры работают на региональный центр подготовки футболистов. Важно сохранить перспективных детей и помочь им максимально реализоваться», — пояснил Максим Веселкин.

Он добавил, что РФС готов помогать в обновлении спортивной инфраструктуры в Пензе и укреплении системы подготовки резерва — от спортшкол до профессионального клуба.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2020 году муниципальное автономное учреждение «Центр развития футбола «Зенит» города Пензы» уже получило от Российского футбольного союза покрытие и оборудование для двух мини-футбольных площадок, монтаж которых выполнен весной 2021-го.