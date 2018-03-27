«Зенит» покидает ПФЛ в год 100-летия пензенского футбола Спорт

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Клуб «Зенит» покидает Профессиональную футбольную лигу, откуда переходит в любительскую, в год 100-летия пензенского футбола. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-атташе команды Николай Шумилин.

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Он пояснил, что это напрямую связано с финансовыми трудностями и отсутствием у «Зенита» с начала 2018 года титульного спонсора.

«[МУП] «Пензгорстройзаказчик» сейчас не в состоянии содержать команду, помогать ей, а бюджетных средств недостаточно. […] В непростом положении оказался спонсор, а других у нас, к сожалению, нет», — сказал собеседник агентства.

Николай Шумилин добавил, что впредь «Зенит» будет играть в третьей лиге и участвовать в первенстве ПФО среди любительских команд, при этом клуб не прекратит своего существования.

По его словам, футболисты, предположительно, будут получать меньше, а если они решат перейти в другие команды, чинить им препятствия не будут.

«Я думаю, что сейчас главное — укрепить центр детского и юношеского футбола и сосредоточить внимание на подготовке собственных кадров, резервов», — отметил пресс-атташе пензенского «Зенита».

Николай Шумилин пояснил, что если финансовая ситуация улучшится, в том числе за счет поддержки со стороны городского и областного бюджетов, «Зенит» вернется в ПФЛ через год.

«Праздник со слезами на глазах — наше 100-летие», — подытожил он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сентябре 2017 года мэр Пензы Виктор Кувайцев, комментируя информацию о задержке зарплаты футболистам «Зенита», которые по этой причине устроили забастовку в Москве, пояснил, что финансовые проблемы в команде возникли «не сегодня».

При этом он заявил, что в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года планируется улучшить материальную базу клуба «Зенит», а с учетом празднования 100-летия пензенского футбола данный вид спорта намечено развивать.

Виктор Кувайцев подчеркнул также, что речи о снятии пензенского «Зенита» с первенства ПФЛ не идет.

Клуб завершил осеннюю часть первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Центр» сезона 2017–2018 годов на предпоследнем — 13-м — месте турнирной таблицы.