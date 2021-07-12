Нападающий Павел Здунов останется в пензенском «Дизеле» Спорт

Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. 30-летний нападающий Павел Здунов продолжит выступать за пензенский хоккейный клуб «Дизель». Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.

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«Павел Здунов — воспитанник магнитогорской школы хоккея. Карьеру начинал в системе местного «Металлурга». На взрослом уровне провел за «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик» 361 матч в КХЛ, набрал 54 очка (30 шайб и 24 передачи). Коэффициент полезности -39. В ВХЛ выступал за клинский «Титан», орский «Южный Урал», ташкентский «Хумо». Минувший сезон начинал в составе тольяттинской «Лады», за которую провел 11 матчей, но результативными баллами не отметился. Коэффициент полезности -4», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что за пензенский «Дизель» хоккеист провел 26 игр.

«Набрал 12 очков (5 голов, 7 передач), коэффициент полезности -5», — отмечается в сообщении.