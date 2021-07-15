Подрезов не будет выступать за регбийный клуб «Локомотив-Пенза» Спорт

Пенза, 15 июля 2021. PenzaNews. Нападающий первой линии Владимир Подрезов, выступавший на протяжении 9 лет за клуб «ВВА-Подмосковье», а затем приглашенный в London Irish, не будет играть за регбийный клуб «Локомотив-Пенза», как это планировалось ранее. Об этом говорится в официальном комментарии руководства клуба.

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«Контракт с Подрезовым уже был подписан, однако у Владимира оставалась обязательная выплата его предыдущей команде по дополнительному соглашению о переходах. Он не смог урегулировать эту ситуацию, а потому рисковал остаться без клуба и участия в играх сборной России», — сказано в комментарии, размещенном на сайте РК «Локомотив-Пенза».

В нем добавляется, что руководство клуба, понимая сложившуюся ситуацию, пошло навстречу спортсмену и после консультаций с Федерацией регби России и юридическим отделом ФРР приняло решение не отправлять подписанный контракт в центр проведения соревнований для регистрации прав на игрока.