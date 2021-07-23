Вратарь Игорь Устинский пополнил состав пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. Руководство пензенского хоккейного клуба «Дизель» заключило контракт с вратарем Игорем Устинским, который присоединится к команде в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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В нем отмечается, что спортсмен является воспитанником тюменской хоккейной школы.

«На взрослом уроне начинал карьеру в составе ижевской «Ижстали». В ВХЛ, помимо ижевского клуба, выступал за нижнетагильский «Спутник», учалинский «Горняк», курганское «Зауралье» и пермский «Молот-Прикамье». На его счету 108 матчей и 244 пропущенные шайбы в рамках Высшей хоккейной лиги. Коэффициент надежности — 2,62, процент отраженных бросков — 91,9», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что в активе Игоря Устинского также 62 матча в КХЛ за екатеринбургский «Автомобилист» и 133 пропущенные шайбы.

«Коэффициент надежности — 2,5, процент отраженных бросков — 91,5», — уточняется в нем.